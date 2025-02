Soziale Hilfe in Sulz „Die Dankbarkeit der Menschen berührt“

Der Verein „Arcus“ steht Menschen in schwierigen Lebenssituationen zur Seite. Die neuapostolische Kirche hat das zum Anlass genommen, die Erlöse der Benefizkonzerte in Oberndorf an den Sulzer anerkannten Betreuungsverein zu übergeben.