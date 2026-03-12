Klimawandel in Hechingen: Das wollen die Jäger zum Waldumbau beitragen

Die Hechinger Kreisjägervereinigung will ihren Teil bei der Umstellung der Baumflächen auf die neuen Klimabedingungen beitragen. Die Jagd soll in diesen Prozess integriert werden.
Der Wald der Zukunft und die Leistungen engagierter Waidfrauen und Waidmänner standen im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung der Kreisjägervereinigung Hechingen. Kreisjägermeister Markus Schuler hatte erneut zahlreiche Mitglieder sowie Gäste aus Politik, Verwaltung und Verbänden um sich im „Museum“ versammelt. In seinem Bericht zog Schuler eine positive Bilanz für die Vereinigung.