Klimawandel in Furtwangen: Weniger Schnee und wärmere Nächte

Klimawandel in Furtwangen

1 Anfang November 2018 machte ein Landwirt in Linach auf seine Not durch wenig Niederschlag aufmerksam. Der Fachjournalist Bernward Janzing analysierte dazu Messdaten aus 45 Jahren Wetteraufzeichnung. (Archivfoto) Foto: Reutter

Mit 14 Jahren startete der gebürtige Furtwanger Bernward Janzing eine Wetterstation. Die Faszination fürs Wetter hält bis heute an. Über seine Erkenntnisse und Erfahrungen nach 45 Jahren Wetteraufzeichnung hat er mit unserer Redaktion gesprochen.









„Gegen Zweifel am Klimawandel hilft selber messen“, schreibt Bernward Janzing in seinem neuen Buch „Protokoll des Klimawandels“. Und auch im Gespräch mit unserer Redaktion sagt er: „Ich hab‘ jetzt so viele Daten, und kann bei der Diskussion zum Klimawandel ein bisschen mitreden.“