Mit einer Mitteltemperatur von 7,9 Grad war der April an der Wetterstation auf dem Kissenhof um 3,0 Grad zu warm, gemessen am Mittelwert der bisherigen Messungen, die bis 1979 zurückreichen.

Verglichen mit der heute vom Deutschen Wetterdienst mitunter verwendeten Referenzperiode 1991 bis 2020 war der April um 2,5 Grad zu warm. Er steht damit in den mittlerweile 47 Beobachtungsjahren auf Platz fünf. Der Spitzenwert wurde im April 2018 mit 9,6 Grad registriert, gefolgt vom April 2007 mit 9,4 Grad.

2025 bislang das drittwärmste Jahr in der Statistik

Das Jahr 2025 liegt mit bislang 2,4 Grad über Normal auf Platz drei in der bisherigen Wetterstatistik. Die ersten vier Monate waren lediglich in den Jahren 2024 und 2020 noch wärmer gewesen.

Der wärmste Tag des Monats war der 30. April mit 22,5 Grad. Er blieb damit noch ein gutes Stück unter dem bisherigen Aprilrekord von 25 Grad aus dem Jahr 2012. Am kältesten wurde es am 7. April mit minus drei Grad, was allerdings für den Monatstiefstwert ungewöhnlich mild war. In früheren Jahren hatte es um diese Jahreszeit im Extremfall schon zweistellige Minusgrade gegeben, den Kälterekord hält mit minus 12,5 Grad der 13. April 1986.

April war sehr trocken

Zugleich war der April ein sehr trockener Monat. Mit 53 Litern pro Quadratmeter erreichte der Niederschlag nur 46 Prozent seines Normalwerts, wenn man als Vergleich die Messungen seit 1979 heranzieht. Bezogen auf die Referenzperiode 1991 bis 2020 kam der April auf 50 Prozent des langjährigen Mittels. Selbst der regenreichste Tag des Monats blieb mit 13,3 Litern pro Quadratmeter recht dürftig.

Nachdem schon der Februar und ganz besonders der März sehr trocken waren, sind seit Jahresbeginn nur 61 Prozent der üblichen Regenmengen gefallen. Das Defizit belief sich zum Stichtag 30. April auf 237 Liter pro Quadratmeter – es müsste zum Ausgleich nun also ein sehr verregneter Monat folgen. Bezüglich der Trockenheit seit Jahresbeginn steht das Jahr 2025 in den bisher 47 Beobachtungsjahren auf Platz sechs.

Üppiger Solarstrom im April

Unterdessen zeigte sich die Sonne üppig am Himmel. Im April lieferte sie eine Energie von 140 Kilowattstunden pro Quadratmeter und lag damit um 17 Prozent über dem langjährigen Mittel. Die Solarmessungen liegen für Furtwangen seit 1986 vor, hier kommt der April 2025 auf Platz sieben. Das Jahr 2025 liegt bei der Sonne mit bisher 325 Kilowattstunden pro Quadratmeter derzeit elf Prozent im Plus.

Angesichts der hohen Temperaturen und der geringen Niederschläge blieb der April komplett schneefrei. Das kam in den ersten 20 Beobachtungsjahren nur zwei Mal vor, in den letzten 20 Jahren aber bereits sechs Mal. Im Durchschnitt aller bisherigen Beobachtungsjahre weist der April noch eine Schneehöhe von vier Zentimetern auf, der April 1984 kam im Mittel auf beachtliche 38 Zentimeter. Der höchste Einzelwert wurde am 1. April 1988 mit 73 Zentimetern verzeichnet.

Sonneneinstrahlung so stark wie im August

Abermals sonnig und trocken begann der Mai. Im langjährigen Durchschnitt kommt der Monat auf eine Temperatur von 9,4 Grad, wobei die 2020er bisher im Mittel bei 10,0 Grad lagen. Die Extremwerte einzelner Tage beliefen sich bisher auf 27,5 Grad einerseits und minus 6,5 Grad andererseits.

Die Solareinstrahlung steigt weiterhin deutlich an und kommt im Mai in der Summe auf durchschnittlich 145 Kilowattstunden pro Quadratmeter. Damit liegt der Mai auf Augenhöhe mit dem August. Der sonnigste Mai kam bisher auf 190 Kilowattstunden (1989), der trübste auf 110 Kilowattstunden (2010). Tageswerte von acht Kilowattstunden pro Quadratmeter sind ab der zweiten Maiwoche wieder möglich.

Die Niederschläge belaufen sich im Mittel auf 151 Liter pro Quadratmeter, wobei die Monatswerte bisher zwischen 54 Litern (2011) und 281 Litern (2021) lagen. Der Tagesspitzenwert erreichte 114 Liter pro Quadratmeter am 31. Mai 2000. Bis zu 19 Zentimeter Schnee wurden außerdem im Mai des Jahres 1979 gemessen.