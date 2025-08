Klimawandel: Gletscherschmelze in den Alpen besonders früh

3 Seit Ende Juni geht es bei der Schmelze schon an die Substanz der Gletscher. (Archivbild) Foto: Anthony Anex/KEYSTONE/dpa 3 Bilder - Fotostrecke öffnen Jeden Winter füttert Schnee im Hochgebirge die Gletscher an, bevor die Sommerschmelze kommt. In diesem Jahr hat die Schmelze in den Alpen besonders früh begonnen. Warum?







Zürich - Es sieht nicht gut aus für die Alpengletscher in diesem Jahr: Das legt der Gletscherschwundtag nahe. Es ist der Tag, an dem der Winterschnee geschmolzen ist und es an die Substanz der Gletscher geht. Der Tag lag in der Schweiz in diesem Jahr vergleichsweise sehr früh, wie Gletscherforscher Andreas Bauder von der ETH Zürich berichtet. Er geschah je nach Gletscher bereits Ende Juni/Anfang Juli. "Die Situation dürfte in den gesamten Alpen ähnlich sein", sagte Bauder der Deutschen Presse-Agentur dpa.