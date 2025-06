Klimawandel: Bundesamt: Nord- und Ostsee überdurchschnittlich warm

1 Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) verzeichnete im Frühjahr außergewöhnlich hohe Wassertemperaturen in Nordsee und Ostsee (Archivbild). Foto: Lars Penning/dpa In Nord- und Ostsee wurden im Frühjahr Rekordtemperaturen an der Wasseroberfläche gemessen. Regional wichen die Temperaturen stark voneinander ab.







Hamburg - Die durchschnittlichen Temperaturen der Wasseroberfläche von Nord- und Ostsee waren in den Monaten März, April und Mai außergewöhnlich hoch. Die gesamte Nordsee erlebte das wärmste Frühjahr seit Beginn der aktuellen Auswertungen im Jahr 1997, wie das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) in Hamburg mitteilte. Auch in der deutschen Ostsee wurden Rekordtemperaturen gemessen.