Klimaspaziergang durch die Barockstadt: Wo die Ettenheimer „Brennpunkte“ sind

1 Ettenheims Bürgermeister Bruno Metz (Dritter von rechts) ließ sich gemeinsam mit interessierten Bürgern von Paulina Steiert von der „Energieagentur Regio Freiburg“ (links) zum Thema Klima beraten. Foto: Decoux

Bei einem Klimaspaziergang schaute sich Bürgermeister Bruno Metz mit interessierten Bürgern und einer Freibuger Expertin in der Barockstadt um. Zwar tut die Verwaltung bereits viel gegen die Hitze, dennoch gibt es an einigen Orten Verbesserungsbedarf









Themengerecht trafen sich bei drückend schwüler Hitze 18 Bürger plus Bürgermeister Bruno Metz samt Bauamtsleiter Markus Schoor, Klimaschutzmanager Julio Millan und Bauhofleiter Markus Ohnemus am Oberen Tor in Ettenheim. Dort führte Paulina Steiert von der „Energieagentur Regio Freiburg“ (ERF) in das Thema ein: Man wolle sensibilisieren und auch Bürgervorschläge und sammeln. Gleich an der ersten Station vor der Bartholomäus-Kirche ging es um Hitze als Gesundheitsgefährdung insbesondere für Kinder und Senioren. Vorsorgetipps dazu sind bekannt: Bis zu drei Liter Flüssigkeit verteilt am Tag trinken, körperliche Aktivitäten in Morgen- und Abendstunden verlegen, frühmorgens und nachts lüften, dann Wohnungen „verschatten“.