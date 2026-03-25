Klimaschutzpreis Rheinfelden: Diese Schulklassen und Künstler wurden ausgezeichnet

Rund 200 Gäste haben am Montagabend im Rathausfoyer die Verleihung des Rheinfelder Klimaschutzpreises verfolgt.
Unter dem Motto „Du und das Klima“ hatten 15 Einzelpersonen und acht Schulklassen ihre Beiträge eingereicht – von Fotografien bis hin zu Kunstobjekten. Neben klassischen Einzelpreisen wurden in diesem Jahr auch Schulklassen und junge Talente als „Youngstars“ ausgezeichnet. „Eigentlich sind alle Arbeiten preiswürdig“, sagte Oberbürgermeister Klaus Eberhardt. Entsprechend schwer habe es die Jury gehabt, eine Auswahl zu treffen. Umso erfreulicher: Sämtliche Beiträge sind derzeit im Rathausfoyer ausgestellt.