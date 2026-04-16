Klimaschutzfonds fördert Projekte: Lokale Freiheit und Unabhängigkeit

In Schopfheim wurden die vom Klimaschutzfonds der Elektrizitätswerke Schönau (EWS) in diesem Jahr geförderten ökologischen und nachhaltigen Projekte vorgestellt.
Auf den Bergen über Schopfheim produzieren die Windräder nicht nur umweltfreundlichen Strom. Aus dem Gewinn werden unten im Tal seit fünf Jahren im Blick auf den Klimaschutz regelmäßig ökologische und nachhaltige Projekte gefördert. Möglich macht dies der Klimaschutzfonds der Schönauer Stromrebellen. Jedes Jahr stellen die Elektrizitätswerke Schönau (EWS) 35.000 Euro für Klimaschutzprojekte für die Anrainer des Windparks auf dem Rohrenkopf, in Schopfheim, Zell und Häg-Ehrsberg, zur Verfügung.