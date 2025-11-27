Klimaschutz: Wärmeplanung in Friesenheim startet

„Badenova-Netze“ hat in Friesenheim mit konkreten Schritten losgelegt. Der Gemeinderat diskutierte über Hürden und mögliche weitere Energieträger – von Holz bis Geothermie.
Kommunale Wärmeplanung hat zum Ziel eine klimaneutrale Wärmeversorgung der Kommune zu sichern. Seit dem 6. August 2025 ist das Wärmeplanungsgesetz des Bundes in das Landesgesetz überführt und verpflichtet alle Kommunen, unabhängig von ihrer Größe, zur Wärmeplanung. Bis Mitte 2028 muss jede Kommune einen Kommunalen Wärmeplan vorlegen, der die klimaneutrale Ausgestaltung der Wärmeversorgung beschreibt. Mit dieser Erstellung ist seit November die Badenova-Netze beauftragt. Das Unternehmen verfügt über langjährige Erfahrungen im Bereich der kommunalen Klimaschutz- und Effizienzberatung. Die Vorgehensweise des Unternehmen hat Nina Weiß, von Badenova-Netze als verantwortliche Projektleiterin vorgestellt.