Klimaschutz: Wärmeplanung in Friesenheim startet

Kommunale Wärmeplanung hat zum Ziel eine klimaneutrale Wärmeversorgung der Kommune zu sichern. Seit dem 6. August 2025 ist das Wärmeplanungsgesetz des Bundes in das Landesgesetz überführt und verpflichtet alle Kommunen, unabhängig von ihrer Größe, zur Wärmeplanung. Bis Mitte 2028 muss jede Kommune einen Kommunalen Wärmeplan vorlegen, der die klimaneutrale Ausgestaltung der Wärmeversorgung beschreibt. Mit dieser Erstellung ist seit November die Badenova-Netze beauftragt. Das Unternehmen verfügt über langjährige Erfahrungen im Bereich der kommunalen Klimaschutz- und Effizienzberatung. Die Vorgehensweise des Unternehmen hat Nina Weiß, von Badenova-Netze als verantwortliche Projektleiterin vorgestellt.

Friesenheims Bürgermeister Erik Weide freut sich über diese Maßnahme und erklärte: „Als Gemeinde werden wir mit vielem beauftragt, fast schon zugeschüttet, was mit viel zu viel Bürokratie verbunden ist. Aber hinter der Wärmeplanung stehe ich voll und ganz.“ Fügte dann aber hinzu: „Wir sind hier im ländlichen Raum, den erwarteten Automatismus bringt die Wärmeplanung nicht mit.“ Das sei eher in Großstädten möglich. Die Wärmeplanung und alternative Netze müssten auch in die Straßen passen. Wenn diese voll belegt von anderen Kabeln lägen, stehe diese die Wärmeplanung vor immensen Herausforderungen.

Enttäuschung über die klare Absage an Holzverbrennung

Wie sehr diese auch von einem Investor abhänge, zeige deutlich das geplante Neubaugebiet in Heiligenzell, erinnerte Julius Haas (CDU): „Da hat uns der Gesetzgeber einen Fuß gestellt, weil der Energieträger Holz plötzlich nicht mehr umweltfreundlich ist, sondern als CO₂-Schleuder gilt.“ Wärmeplanung sei ein schöner Ansatz nur in der Praxis erkenne er eine gewisse Diskrepanz bei der Umsetzung. Bürgermeister Weide erklärte: „In Heiligenzell wollten wir speziell auf Holz setzen.“ Aber das sei nicht mehr im Sinne der Politik. Wärmenetze seien in Neubaugebieten fast nicht machbar, da die Häuser dort ohnehin weniger Energie verbrauchten und Photovoltaikanlagen verpflichtend seien. Ob ein Wärmenetz tatsächlich Sinn mache, werde jetzt geprüft. Moritz Weschle (CDU) erinnerte: „In Friesenheim gibt es einige holzverarbeitende Betriebe, die täglich eine Summe von 30 bis 40 Tonnen Abfallholz produzieren, dieses jedoch weit weg in die Industrie gefahren wird. Das ist auch nicht der beste ökologische Fußabdruck.“

Roland Herzog (CDU) fragte sich, ob auch die Geothermie in Betracht gezogen würde. Wenn es zur Energieversorgung komme, müsse auch geklärt sein, womit diese befeuert wird. Inwiefern die Geothermie für die Region in Betracht gezogen werden könne, werde die Projektleiterin mit ihren damit beauftragten Kollegen klären. Stefan Armbruster (GLU) wünscht noch mehr Bürgerbeteiligung in der Frage der Wärmeplanung, schließlich kenne der einzelne Bürger kaum mehr als die fossilen Energieträger wie Öl und Gas. Aus diesem Grund habe Bürgermeister Weide die öffentliche Sitzung des Gemeinderats als Auftaktveranstaltung gesehen – einige Bürger sind auch gekommen.

Analyse

Im November ist in Friesenheim mit der Bestandsanalyse für eine kommunale Wärmeplanung begonnen worden. Im Oktober 2026 soll diese abgeschlossen sein und erste Daten vorliegen. Die Öffentlichkeit wird über die weiteren Schritte informiert. Die Gesamtkosten liegen bei 70 000 Euro. 56 000 Euro (80 Prozent) trägt das Land. Die Gemeinde übernimmt 14 000 Euro der Finanzierung.