Daniel Waidele ist neuer Klimaschutzmanager in Bad Rippoldsau-Schapbach.

Daniel Waidele, staatlich geprüfter Bautechniker, hat Anfang März die neue Stelle im Schapbacher Rathaus übernommen. Die Stelle wird aus Mitteln der „Nationalen Klimaschutzinitiative“ des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit für zwei Jahre gefördert.

In den kommenden zwei Jahren soll ein integriertes Klimaschutzkonzept für die Gemeinde erarbeitet werden. Basierend auf einer Bestandsaufnahme der kommunalen Energie- und Treibhausbilanz sollen darin Entwicklungspotenziale und verschiedene Klimaschutzmaßnahmen erörtert werden.

Wichtig für die Gemeinde

Ein zentrales Element des Klimaschutzkonzepts ist die Entwicklung eines zielführenden und auf die Gemeinde zugeschnittenen Maßnahmenkatalogs. Durch die Umsetzung dieser Maßnahmen sollen konkrete Ziele zur Treibhausgaseinsparung auf Bundes- und Landesebene in den kommenden Jahren erreicht werden. Klimaschutz sei im Allgemeinen und im Speziellen für die Gemeinde ein wichtiges Thema, weil sie auch wirtschaftlich davon profitiere, so Daniel Waidele.

Der neue Klimaschutzmanager, der in der Gemeinde verwurzelt ist, hofft, mit Hilfe der Kommune und der Bürger in den nächsten zwei Jahren die Gemeinde in Sachen Klimaschutz voranzubringen. Bürgermeister Bernhard Waidele hieß den neuen Mitarbeiter willkommen und wünschte ihm viel Freude und Erfolg mit seinen neuen Aufgaben.