Klimaschutz in Schopfheim: Zwei Hallendächer werden in Schopfheim für Solarenergie genutzt

Die Stadt Schopfheim hat zwei Hallendächer mit Photovoltaik-Anlagen versehen. Damit kommt sie dem Energiekonzept für mehr Klimafreundlichkeit nach.
Eine weitere Maßnahme im Rahmen des Schulcampus-Projekts hat die Stadt Schopfheim zur nachhaltigen Energieversorgung umgesetzt: Auf dem Dach der Roggenbachhalle ist eine neue Photovoltaikanlage (PVA) mit 114 Modulen und einer Leistung von 50 Kilowatt-Peak (kWp) installiert. Die Anlage umfasst 114 Solarmodule und wurde mit Gesamtkosten von 75 255,83 Euro realisiert, teilt die Stadtverwaltung Schopfheim mit. Sie ist Teil eines umfassenden Energiekonzepts, das den gesamten Schulcampus klimafreundlicher ausrichten soll.