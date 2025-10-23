Klimaschutz in Schopfheim: Zwei Hallendächer werden in Schopfheim für Solarenergie genutzt

Die Stadt Schopfheim hat zwei Hallendächer mit Photovoltaik-Anlagen versehen. Damit kommt sie dem Energiekonzept für mehr Klimafreundlichkeit nach.

Eine weitere Maßnahme im Rahmen des Schulcampus-Projekts hat die Stadt Schopfheim zur nachhaltigen Energieversorgung umgesetzt: Auf dem Dach der Roggenbachhalle ist eine neue Photovoltaikanlage (PVA) mit 114 Modulen und einer Leistung von 50 Kilowatt-Peak (kWp) installiert. Die Anlage umfasst 114 Solarmodule und wurde mit Gesamtkosten von 75 255,83 Euro realisiert, teilt die Stadtverwaltung Schopfheim mit. Sie ist Teil eines umfassenden Energiekonzepts, das den gesamten Schulcampus klimafreundlicher ausrichten soll.

Ursprünglich war vorgesehen, die PV-Anlage auf dem Dach des Mensagebäudes zu errichten. Das Landratsamt hatte im Zuge des Umbaus des Schulcampus eine entsprechende Auflage erteilt. Aus baulichen und denkmalpflegerischen Gründen konnte dieser Standort jedoch nicht umgesetzt werden: Das Dach der Mensa ist stark geneigt und steht unter Denkmalschutz. Als geeignete Alternative bot sich das Dach der Roggenbachhalle an. Nach Prüfung und Genehmigung durch das Landratsamt konnte dort die neue Photovoltaikanlage errichtet werden.

Drei PV-Anlagen miteinander vernetzt

Die PV-Anlage auf der Roggenbachhalle ist Teil eines Energieverbundes, zu dem auch die Anlage auf dem Neubau des Schulcampus sowie das im Neubau installierte Blockheizkraftwerk (BHKW) gehören, heißt es in der Mitteilung. Alle drei Anlagen sind technisch miteinander vernetzt, so dass der erzeugte Strom innerhalb des gesamten Campus flexibel genutzt werden kann – unabhängig davon, ob er aus der PV-Anlage der Sporthalle, der Anlage des Neubaus oder aus dem BHKW stammt.

Insgesamt verfügt der Energieverbund über eine Gesamtleistung von rund 103 kWp und stellt damit einen wichtigen Schritt zur Klimaneutralität und Energieeffizienz der städtischen Gebäude dar, heißt es weiter. „Mit der neuen Photovoltaikanlage auf der Roggenbachhalle erweitern wir den Energieverbund des Schulcampus um ein weiteres zentrales Element. Durch die intelligente Vernetzung der Anlagen können wir den erzeugten Strom optimal nutzen und gleichzeitig den Anteil erneuerbarer Energien im städtischen Gebäudebestand weiter erhöhen“, wird Martina Milarch, Fachgruppenleiterin des Gebäudemanagements, in der Mitteilung zitiert.

Festhalle Fahrnau hat ein neues Dach mit PV-Anlage

Die Festhalle Fahrnau hat nach der Sanierung nun ein neues Dach mit PV-Anlage. Das in die Jahre gekommene Flachdach der Halle wurde vollständig erneuert und mit einer modernen Photovoltaikanlage ausgestattet, teilt die Stadtverwaltung mit.

Das bisherige Dach war mehr als 35 Jahre alt und befand sich in einem stark sanierungsbedürftigen Zustand. In den vergangenen Jahren wurden zwar immer wieder Reparaturen vorgenommen, doch kam es regelmäßig zu Undichtigkeiten und Wassereinbrüchen. Bei einer eingehenden Untersuchung zeigte sich schließlich, dass eine Instandsetzung nicht mehr möglich war – ein vollständiger Neubau des Daches war erforderlich, heißt es in der Mitteilung. Im Zuge der Maßnahme wurde das Dach von Grund auf erneuert. Dazu gehörten der Einbau einer neuen Dampfsperre, die Verlegung moderner Dämmschichten, die Herstellung einer neuen, dauerhaft dichten Abdichtung

sowie die Erneuerung der bestehenden Lichtkuppel. Die Gesamtkosten für die Dachsanierung beliefen sich auf rund 135 000 Euro.

Zusammenarbeit mit Bürgerenergie

Da es sich um eine grundlegende Dachsanierung handelte, wurde gemäß aktuellen Vorgaben zugleich eine Photovoltaikanlage installiert. In Zusammenarbeit mit der Bürgerenergie entstand auf dem Dach eine Anlage mit einer Leistung von 12,25 kWp. Trotz der vergleichsweise geringen Stromnutzung in der Festhalle und einer teilweisen Verschattung durch umliegende Bäume wird die Anlage künftig jährlich rund 9000 kWh umweltfreundlichen Strom erzeugen – ein Beitrag zur nachhaltigen Energieversorgung der Stadt Schopfheim, heißt es abschließend in der Mitteilung.