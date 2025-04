Klimaschutz in Niedereschach: Lehr-Hexen pflanzen 400 neue Bäume

Ein voller Erfolg war die zurückliegende Baumpflanzaktion der Niedereschacher Lehr-Hexen. Beim Adventsdörfle vor zwei Jahren fragte man sich bei der Zunft der Niedereschacher Lehr-Hexen, ob man sich auch noch etwas anderes einfallen lassen könnte, wie nur Grillwürste und Glühwein zu verkaufen. Und kam auf die zündende Idee, in Anbetracht der zusehends durch Windbruch und Käferbefall immer mehr geschädigten Wälder, doch einmal etwas für Umwelt und Klima zu tun.

Gesagt, getan: Am Stand der Lehr-Hexen wurde eine Baumpflanzaktion „Plant a tree“ gestartet, bei der die Weihnachtsmarktbesucher Patenschafts-Urkunden für neu zu pflanzende, möglichst widerstandsfähige und dem Klima dienliche Laub- und Nadelbäume erwerben konnten, die dann mit einer Pflanzaktion durch die Baumpaten selbst in einem geeigneten Waldstück eingepflanzt werden.

Ein durchschlagender Erfolg: 265 Bäumchen konnten im darauffolgenden Frühjahr in Zusammenarbeit mit Förster Johannes Feilen und der Gemeinde auf einem Windbruch im Grabenwald in der Nähe des Waldkindergartens gepflanzt werden.

Initiator ist von Erfolg überwältigt

Dass Schlagworte wie Klimawandel, Waldsterben, Umweltschutz und Nachhaltigkeit auch in Niedereschach vielen Bürgern am Herzen liegen, dies belegte der Erfolg der nunmehr zweiten Baumpflanzaktion der Lehr-Hexen am vergangenen Samstag.

Der Erfolg hatte den vom Vorjahr bei weitem übertroffen, war geradezu überwältigend, wie der Initiator der Baumpflanzaktion, Sven Flaig nach getaner Arbeit bestätigte. „Wir haben heute 100 Kiefern und 300 Eichen gepflanzt, obwohl wir nur 330 Patenschaft hatten. Den Rest hat das Forstamt gespendet. Der Zuspruch der Paten war noch größer als letztes Jahr, sicherlich auch dem mega Wetter geschuldet“, freute sich Sven Flaig in Anbetracht des Gewusels auf der Pflanzfläche.

Mit vereinten Kräften wurden Pflanzlöcher ausgehoben und die Jungbäumchen gesetzt. Foto: Albert Bantle

Die Baumpflanzaktion fand zwischen den Niedereschacher Ortsteilen Kappel und Schabenhausen im Distrikt Mailänder statt. Dort stand eine noch größere Freifläche als im vergangenen Jahr zur Verfügung und bot genügend Platz, um die Bäume einzupflanzen. Das leibliche Wohl der zahlreichen Baumpaten, die mit geschultertem Spaten, Kindern, Hunden und Bollerwagen zum Pflanzareal anmarschierten, wurde dabei nicht vernachlässigt. Die Grillwürstchen schmeckten nach getaner Arbeit, sprich dem Graben eines Pflanzlochs, dem Setzen des Bäumchens und dem Anbringen der Patenschafts-Banderole, damit jeder Baumpate auch nach einigen Jahren sein Patenkind noch identifizieren kann, den Baumpaten weitaus besser als auf dem Weihnachtsmarkt.

Den kirchlichen Fürspruch für diese vorbildliche Aktion bekundete am Samstagnachmittag auch Diakon Stefan Fornal, der die gepflanzten 400 Bäumchen feierlich einsegnete.