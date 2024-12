Wer in der Hechinger Gastronomie künftig ein Bier bestellt, könnte dieses auf einem der neuen Energiesparbierdeckel des Hechinger Klimaschutzmanagements serviert bekommen.

Diese hat Jürgen Baumer, bei der Stadt zuständig für das Sachgebiet Forst und Natur und das Klimaschutzmanagement, gestalten lassen, wie die Stadtverwaltung mitteilt.

In sieben verschiedenen Motiven gibt es Energiespartipps inklusive der konkreten Ersparnis – und was man Schönes mit dem Ersparten tun kann. Beispiel: Wer statt zehn Minuten immer nur fünf Minuten das Wasser in der Dusche laufen lässt, möglichst mit Energiesparkopf, spart im Jahr rund 60,50 Euro. Dafür kann man sechs Kinobesuche in der Zollernstadt finanzieren.

Oder: Wer seine Wäsche bei 30 statt bei 40 Grad wäscht, spart bis zu 40 Prozent Strom. Finanziell pro Jahr: 14,50 Euro. Dafür könnte man sich beispielsweise eine Pizza gönnen. Insgesamt gibt es sieben Motive.

Für Klima und Geldbeutel

Verwendung finden sollen die Bierdeckel in der Gastronomie der Zollernstadt und wo auch immer sonst bewirtet wird. Jürgen Baumer setzt darauf, dass die Energiespartipps so sehr gut wahrgenommen werden und schlussendlich dem Klima und dem Geldbeutel zugute kommen.