2 Im Schwarzwald-Baar-Kreis gründet sich die Ortsgruppe "Parents For Future" mit Alexandra Biedermann, Katharina Baudis, Jule Prill sowie Isabell und Janosch Heinath (von links). Foto: Prill

Nach den Fridays for Future der vornehmlich jungen Generation gründet sich in der Region eine neue Gruppe: "Parents For Future".















Link kopiert

Schwarzwald-Baar-Kreis - Monatelang zogen vornehmlich Jugendliche freitags auf die Straßen im Schwarzwald-Baar-Kreis anstatt die Schulbank zu drücken. Ihre Mission: Wachrütteln für den Klimaschutz.

Sie werden zu Vorbildern

Mit ihren Demonstrationen verbanden sie aber auch konkrete Forderungen, beispielsweise an die Stadtverwaltung in Villingen-Schwenningen. Auch wenn der Protest zwischenzeitlich in Villingen-Schwenningen keine Massen mehr auf den Asphalt zieht, verpufft ist ihr Anliegen sicherlich nicht in allen Köpfen – zu zahlreich waren die Mitstreiter. Zeitweise nahmen im Oberzentrum bis zu 450 Teilnehmer an den Protestmärschen teil.

Wie nachhaltig das Wachrütteln offenbar funktioniert hat, zeigt sich nun auch an der Gründung einer neuen Gruppe im Schwarzwald-Baar-Kreis: Auf das jugendliche Vorbild folgen jetzt die "Parents For Future". Die Ortsgruppe hat sich nun in der Region gegründet und übt gleich zur Geburtsstunde mit einer offiziellen Pressemitteilung den Schulterschluss zu den Jugendlichen: Sie seien, betonen die Initiatoren, "ein freier Zusammenschluss Erwachsener", stehen aber "in Solidarität zur Fridays For Future-Bewegung".

Andernorts gibt es das schon

Andernorts gibt es bereits ähnliche Initiativen. So wurden in Rottweil beispielsweise bereits die "Omas for Future" aus der Taufe gehoben, und in Freudenstadt schlossen sich gar bereits 2019 Erwachsene offiziell über eine eigene Formation den Anliegen der Jugendlichen an. Dass es im Schwarzwald-Baar-Kreis noch keine Ortsgruppe gab, hat sich nun dank Alexandra Biedermann, Katharina Baudis, Jule Prill sowie Isabell und Janosch Heinath geändert. Sie sehen sich in besonderem Maße in der Verantwortung, die Klimakrise zu stoppen – für die Generation ihrer Kinder.

Und dafür haben sie einen Plan: In Zukunft wollen sie mit ihrem Engagement aufklären, zum Nachdenken anregen und Alternativen aufzeigen. Ihr erklärtes Ziel: den Jugendlichen Rückenwind und Rückhalt geben in ihrem Anliegen für eine konsequente Klima- und Umweltschutzpolitik. Sie möchten gezielt den Fokus der Öffentlichkeit auf die Forderungen der Jugendlichen lenken – und dazu gehören auch Gespräche mit der Politik, beispielsweise über die Notwendigkeit als Landkreis energieautark zu werden. Daneben soll es Treffen für interessierte Familien geben und Vorträge zu verschiedenen Themen. In den Erkenntnissen der internationalen Wissenschaft zur Klimakrise sehen sie dabei den Ansporn für ihr gemeinsames Handeln.

Mitmachen

Die Parents For Future im Schwarzwald-Baar-Kreis suchen weitere Mitstreiter: "Egal wie viel Zeit ihr einbringen könnt. Meldet euch per Mail an schwarzwald.baar.kreis@parentsforfuture.de", fordern sie auf.

0