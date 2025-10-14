Klimaschutz im Landkreis Lörrach: Wirkung der „Energiekarawane“ ist umstritten

Es gibt viele Maßnahmen, Instrumente und Konzepte, um den Klimaschutz voranzubringen. Im Kreisumweltausschuss wurden einige jüngst thematisiert.
Der European Energy Award (eea) wird zum Jahresende eingestellt. Auch der Landkreis Lörrach hat dieses Zertifizierungs- und Qualitätsmanagementsystem dazu genutzt, seinen Energieeinsatz systematisch zu erfassen. Noch ist unklar, ob und wie er ersetzt werden wird. „Wir schauen weiter nach Zertifizierungsmaßnahmen, um Prozesse kommunikativ zu unterstützen“, erklärte dazu Erster Landesbeamter Ulrich Hoehler im Kreisumweltausschuss.