Klimaschutz im Kreis Freudenstadt: Mit einem „Weiter so“ werden die Klimaziele deutlich verfehlt

Der Landkreis Freudenstadt hat ein integriertes Klimaschutzkonzept beschlossen. Bisherige Anstrengungen reichen nicht aus, um bis 2024 treibhausgasneutral zu werden.
Dass Klimaschutz auch in Zeiten klammer Kassen einen entsprechenden Stellenwert haben sollte, hat der Kreistag des Landkreises Freudenstadt mit dem Beschluss des integrierten Klimaschutzkonzepts des Landkreises am 13. Oktober gezeigt. Damit sei der Weg frei für die weitere Um- und Fortsetzung von Maßnahmen im Rahmen der knappen finanziellen Möglichkeiten, so das Landratsamt in einer Mitteilung.