14 Josef Kuhner aus Villingen macht mit bald 71 Jahren immer noch große Radtouren. Foto: Huber

Warum nicht einfach mit dem Fahrrad in den Urlaub fahren? Diese Frage hat sich Josef Kuhner aus Villingen schon vor mehr als 40 Jahren gestellt. Seither hat er eine ganz besondere Verbindung zum Fahrradfahren und schon so einige Radtouren in den Beinen.















VS-Villingen - Der bald 71-jährige Villinger Josef Kuhner hat schon so einiges mit dem Fahrrad erlebt. Seit knapp 40 Jahren macht er regelmäßig große Fahrradtouren durch ganz Mitteleuropa. Mittlerweile ist der Diplom-Pädagoge in Rente, hat schon einige Operationen hinter sich und drei Bypässe eingesetzt bekommen. Doch selbst das hält ihn nicht davon ab, weiterhin mit dem Rad unterwegs zu sein und jährlich an die 15 000 Kilometer zu fahren.