Klimaschutz bleibt einer Umfrage zufolge wichtig - doch Bewegungen wie «Fridays for Future» stoßen dafür auf weniger Unterstützung. Auch bei den eigenen Konsumgewohnheiten tun sich Viele schwer.
Berlin - Eine Mehrheit betrachtet den Klimawandel zwar als eine der größten Herausforderungen der Menschheit - dennoch sinkt einer Umfrage zufolge die Unterstützung für Klimaproteste. 57 Prozent der Befragten gaben an, Demonstrationen der Bewegung "Fridays for Future" "überhaupt nicht" oder "eher nicht" zu unterstützen, wie eine Yougov-Umfrage im Auftrag der Handelsplattform "Kleinanzeigen" ergab. Im Vorjahr lag der Anteil derjenigen, die Kundgebungen ablehnen, mit 49 Prozent deutlich niedriger.