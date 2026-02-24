Klimakrise: Ukraine-Krieg verursacht in vier Jahren immense Klimaschäden

1 Der Krieg entfacht viele Brände wie hier nach einem russischen Angriff in der Nähe von Slowjansk. (Archivbild) Foto: Evgeniy Maloletka/AP/dpa Waldbrände und Militärfahrzeuge setzen im Ukraine-Krieg enorme Mengen Treibhausgase frei. Die Ukraine fordert auch deswegen Dutzende Milliarden US-Dollar Schadenersatz von Russland.







Berlin/Kiew - In den vier Jahren des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine sind nicht nur Hunderttausende Menschen getötet und verletzt worden – auch die Umwelt und das Klima wurden massiv geschädigt. Seit Februar 2022 sind 311 Millionen Tonnen Kohlendioxid-Äquivalente ausgestoßen worden – das sind halb so viel klimaschädliche Treibhausgase, wie Deutschland jährlich freisetzt. Dies zeigen neue Berechnungen der Initiative zur Treibhausgasbilanzierung von Kriegen (IGGAW).