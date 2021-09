Überfall in Weiden Unbekannte schlagen Mann auf eigenem Balkon zusammen

Eine nicht alltägliche Tat, die man sonst eher aus Filmen oder Krimis kennt, spielte sich in der Nacht auf Mittwoch in Weiden ab. Unbekannte Täter sind auf den Balkon eines Wohnhauses in der Straße "Obere Wiesenstraße" geklettert und haben einen Bewohner niedergeschlagen.