Klimakongress Kreis Calw: „Klima interessiert sich nicht für kommunale Finanzen“

Wie sieht es aus mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien im Kreis Calw? Beim Klimakongress in Wart hatten die Experten nicht nur gute Nachrichten im Gepäck.
Zu Beginn des dritten Klimakongresses des Landkreises Calw in Altensteig-Wart hatte Landrat Helmut Riegger ein klares Bekenntnis abgegeben. Der Landkreis Calw will nicht auf der Ersatzbank sitzen, sondern etwas leisten und beitragen zum Klimaschutz. Die Behörde hat sich immerhin zum Ziel gesetzt, bis ins Jahr 2035 klimaneutral zu sein. „Wir müssen endlich etwas machen“, mahnte der Kreischef. Dazu brauche es allerdings „Mut zur Veränderung“. Und diesen Mut gelte es auch nach außen zu zeigen und zu transportieren.