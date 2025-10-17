Klimakongress im Kreis Calw: Boris Palmer teilt kräftig aus – kein Verständnis für Windkraft-Gegner

Klimakongress klingt trocken. Doch wenn Boris Palmer spricht, wird es unterhaltsam. Er nahm Bürokratie und Artenschützer ins Visier – und verschonte auch den Kreis Calw nicht.
Der Landkreis Calw hat sich den Klimaschutz auf die Fahnen geschrieben. Bei dem Zukunftsthema wolle man nicht einfach nur auf der Ersatzbank sitzen, nicht nur „Trainingsweltmeister“ sein und auch nicht mit dem Finger auf andere zeigen. „Wir wollen selbst etwas tun – und zwar jetzt“, gab Landrat Helmut Riegger zur Eröffnung des dritten Klimakongresses des Landkreises im Congress Centrum Wart als großes Ziel aus. Ein Projekt, das er dabei besonders hervorhob, war die Hermann-Hesse-Bahn, die sich auf der Zielgeraden befindet.