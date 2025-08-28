Klimainitiative Gechingen: Ein neuer Podcast zur Windkraft

Der Gechinger Uli Schöttmer möchte die Diskussion um die Windräder versachlichen. Es geht ihm dabei um eine lokale Perspektive. Eine Spaltung im Ort sieht er nicht.

Im Lindenrain sollen bis zu acht Windräder gebaut werden. In den Anrainerkommunen sorgte das für viele Diskussionen. Es formierten sich sowohl in Calw als auch in Wildberg und Gechingen Gegner und Befürworter gegen das Projekt. In Gechingen verliefen diese Diskussionen teils besonders heftig. Einen Bürgerentscheid lehnte der Gechinger Gemeinderat aus rechtlichen Gründen kürzlich ab.

Aufgeheizte Stimmung Diese aufgeheizte Stimmung bekam auch Uli Schöttmer mit. Dessen Frau Bettina sitzt für die Bürgerunion im Gemeinderat. Gemeinsam engagieren sie sich seit drei Jahren in der Klimainititaive Gechingen. Uli Schöttmer war es deshalb ein Anliegen, die Debatte zu versachlichen. Das versuchte er erst mit Texten zum Thema im Gemeindeblatt. Dort hat die Klimainitiative eine eigene Rubrik. „Aber jüngere Leute erreicht man so nicht“, sagt er.

Dann sei ihnen die Idee gekommen, einen Podcast aufzunehmen und den auf der Streamingplattform Spotify hochzuladen. „Ich erkläre gerne, ich schreibe gerne“, sagt er. Uli Schöttmer gibt selbst an, für die Windräder zu sein. Er und seine Frau seien bei den Befürwortern von „Pro Windkraft Lindenrain“ engagiert. Doch sein Podcast, ist Schöttmer überzeugt, sei „völlig unaufgeregt, fachlich und sachlich“. Er könne auch die Meinung von Winkraftgegnern akzeptieren – solange die Argumente fachlich korrekt seien.

Neun Folgen inzwischen online

Der Podcast heißt „Prima Klima“. Mittlerweile sind neun Folgen davon online und kostenlos verfügbar. Die Folgen beschäftigen sich zum Beispiel mit den Themen Lärm, Mikroplastik oder Infraschall. Schöttmer sagt, er habe sich dabei an den Punkten der Diskussion im Ort orientiert. Insgesamt sei ihm eine Gechinger Perspektive auf das Thema wichtig. „Es geht mir darum zu erklären, was für uns hier relevant ist“, sagt er.

Die Gegner kämen oft mit Argumenten, die sie irgendwo gelesen hätten, fügt Bettina Schöttmer hinzu. Doch wenn als Argument käme, wertvoller Wald werde abgeholzt, dann sei es doch interessant zu wissen, in welchem Zustand der Gechinger Wald überhaupt ist. Mit diesen Fragen beschäftigt sich die siebte Folge.

Vier bis zehn Minuten lang

Die einzelnen Folgen sind zwischen vier und zehn Minuten lang. „Ich recherchiere pro Folge etwa zehn Stunden“, sagt Uli Schöttmer. Schöttmer ist im Ruhestand, hat früher als Diplomingenieur der Elektrotechnik gearbeitet. Er sei selbst kein Windkraftexperte, sagt er. Bei seinen Aussagen im Podcast stützt er sich auf Forschungsergebnisse des Max-Planck-Instituts, des Fraunhofer-Instituts, verschiedener Universitäten oder des wissenschaftlichen Dienstes des Bundestags. Auf der Homepage der Klimainitiative will Schöttmer bald ein vollumfängliches Quellenverzeichnis zu den einzelnen Folgen veröffentlichen.

Keine wirkliche Spaltung im Ort

Etwa 100 Hörer hätten die einzelnen Folgen. Mit der Zeit würden es mehr. Damit sei er zufrieden. Er mache das nicht, um bekannt zu werden. Er wolle mit sachlichen Informationen helfen, einen möglichen Riss im Ort zu kitten. Kritik habe er bisher noch keine bekommen. Auch sehe er keine wirkliche Spaltung im Ort wegen der Windräder. „Das Dorf ist nicht gespalten, das Dorf diskutiert“, sagt Bettina Schöttmer. Manche fragten sich aber auch, was der ganze Aufruhr soll.

Uli Schöttmer will zusätzliche Folgen aufnehmen. Er hat schon weitere Ideen. Vielleicht holt er sich einen Interviewgast dazu. Schöttmer kann sich Folgen zu anderen klimarelevante Themen wie E-Fuels, E-Mobilität oder Wärmepumpen. Aktuell sei der Podcast alle paar Tage erschienen. Künftig könne es ein monatliche Rhythmus sein. Aber eines ist für ihn klar: „Ich höre auf, wenn mir keiner mehr zuhört“.

Info

Den Podcast „Prima Klima“

gibt es kostenlos auf Spotify. Auch über https://klimainitiativegechingen.com/prima-klima-der-podcast/ kann darauf zugegriffen werden.