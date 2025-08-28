Klimainitiative Gechingen: Ein neuer Podcast zur Windkraft

Der Gechinger Uli Schöttmer möchte die Diskussion um die Windräder versachlichen. Es geht ihm dabei um eine lokale Perspektive. Eine Spaltung im Ort sieht er nicht.
Im Lindenrain sollen bis zu acht Windräder gebaut werden. In den Anrainerkommunen sorgte das für viele Diskussionen. Es formierten sich sowohl in Calw als auch in Wildberg und Gechingen Gegner und Befürworter gegen das Projekt. In Gechingen verliefen diese Diskussionen teils besonders heftig. Einen Bürgerentscheid lehnte der Gechinger Gemeinderat aus rechtlichen Gründen kürzlich ab.