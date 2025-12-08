Klimagift aus Bad Wimpfen: Umweltministerin Walker greift durch – Chemiefirma Solvay antwortet mit Klage

Das Rätsel um riesige Mengen eines gefährlichen Treibhausgases über Baden-Württemberg scheint gelöst. Doch jetzt eskaliert der Streit zwischen der Firma und den Behörden.
Jahrelang hat die Firma Solvay bei Bad Wimpfen teilweise unter den Augen der Behörden offenbar eine riesige Menge eines hochaktiven Treibhausgases in die Atmosphäre gepumpt. Jetzt greift die baden-württembergische Umweltministerin Thekla Walker (Grüne) durch. Das Stuttgarter Regierungspräsidium werde die Maßnahmen, die für drastische Reduzierung des Ausstoßes notwendig seien, per Sofortvollzug anordnen, kündigte die Ministerin an. Zuvor hatte der Chemiekonzern mit Sitz in Belgien eine Klage gegen die Anordnungen der Behörde eingereicht.