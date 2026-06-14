Klimadoku im Schramberger Kino: Die gesellschaftliche „Last des Wissens“

Es ist still im Saal, als das Licht wieder angeht. Gerade hat auf der Leinwand eine Glaziologin ein Stück Grönland-Eis in den Händen gehalten, geborgen aus 1140 Metern Tiefe und rund 85.000 Jahre alt – eingeschlossen darin die Atmosphäre einer fernen Vergangenheit. Ihre Messungen, sagt Maria Hörhold vom Alfred-Wegener-Institut sinngemäß, seien längst kein akademisches Spiel: Verliere das Eisschild an Masse, habe das Folgen für sehr viele Menschen. Und dann jenes Bild, das hängenbleibt – seit zwanzig Jahren, so die Forscherin, stünden Wissenschaftler vor einem brennenden Haus und riefen die Feuerwehr, riefen wieder und wieder. Nur dass die Feuerwehr nicht kommt.

Diese Schlussszene stammt aus dem Film „Das Gewicht der Welt“. Der Film von Regisseur Florian Heinzen-Ziob begleitet über zwei Jahre drei Naturwissenschaftler – neben Hörhold den Mainzer Chemieprofessor Sebastian Seiffert und die Berliner Molekularbiologin Nana Maria Grüning, Mitbegründerin von Scientist Rebellion Deutschland. Drei Menschen, die irgendwann erkennen, dass ihre Forschung allein nicht mehr ausreicht, und die das Labor verlassen.

Heinzen-Ziob, dessen eigener Anstoß die Flut im Ahrtal war, in der das Haus seiner Großeltern unterging, hat aus dem Film kein Lehrstück gemacht, sondern ein menschliches Porträt: Es zeigt nicht die Kurven, sondern die Menschen dahinter – ihre Erschöpfung, ihren Frust, ihre Frage nach dem Wozu. Gerade das macht die Krise besonders gut greifbar.

Gespräch zum Klimawandel

Mit der prägnanten Schlussszene im Kopf begann im Schramberger Subiaco der zweite, der eigentliche Teil des Abends: das Gespräch zum Klimawandel. Für das Gespräch war eigens Samuel Eberenz aus Zürich angereist. Der Klimaforscher, der an der ETH zur computergestützten Modellierung von Klimarisiken promoviert hat, arbeitet heute bei der Stiftung Risiko-Dialog an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Gesellschaft. Den Schritt aus der Forschung heraus beschreibt er als Versuch, mehr zu bewegen, als der bloße Frust zulasse. Er macht sich dabei nichts vor: Überall sei man am Ende „eine kleine Person“ in einem „sehr veränderungsresistenten System“.

Ein Besucher hält den Aussagen des Films entgegen, er blende die eigentlichen Gegner aus – die mächtigen Konzerne, die Parteien, die den Klimawandel leugnen oder einfach weitermachen wie bisher. Eberenz, der den Film nicht selbst gemacht hat, widerspricht der Prämisse sanft: Offenes Leugnen sei selten geworden, „selbst Trump leugnet den Klimawandel nicht mehr“. Verschoben habe sich die Taktik – „vom Leugnen zum Verzögern“. Man finde stets gute Gründe, schiebe näherliegende Ängste vor: Wohlstandsverlust, Jobverlust, der Wirtschaft drohe der Untergang. Weniger erfolgreich, fügt er nüchtern hinzu, sei diese Taktik dadurch nicht geworden. Und doch das Positive: Die meisten Menschen hätten verstanden, worum es geht. Die Last des Wissens liege nicht mehr allein bei den Forschern.

Genau dort setzt eine der eindringlichsten Stellen des Films an, an die im Saal mehrfach erinnert wird: Hörholds Gedanke, die Politik müsse eigentlich jede Entscheidung daraufhin abklopfen, was sie fürs Klima bedeute – vom Parkplatz bis zur Hausdämmung. Dass dieser Maßstab in der Kommunalpolitik fehle, sei das eigentliche Problem.

Die Rolle Schrambergs

Damit war die Frage im Raum, was eine Stadt wie Schramberg überhaupt ausrichten kann. Eberenz nennt vier Hebel: die Zivilgesellschaft, die da ist, nutzen und ihr Ressourcen geben, damit sie sich gesehen fühlt und organisieren kann; den öffentlichen Verkehr attraktiver machen, zumindest für einzelne Strecken; bei den erneuerbaren Energien als Gemeinde selbst tätig werden; und politisch die Fahne hochhalten.

Beim Verkehr wird es konkret und unbequem zugleich. Schramberg hatte mit dem 1-Euro-Ticket genau ein solches niederschwelliges Angebot so gut angenommen, dass es das Budget sprengte. Zum Jahresende 2025 hat der Gemeinderat es mehrheitlich wieder gekippt, mit Verweis auf die angespannte Haushaltslage.

Berechtigter Optimismus gegenüber Technik?

Skeptisch zeigt sich Eberenz, wo die Hoffnung allein auf Technik gesetzt wird. Fortschritt habe Wohlstand und Teilhabe gebracht, ja – aber stets zu hohem Preis, von der Rohstoffgewinnung bis zu den Emissionen. Keine der Technologien zur CO₂-Entnahme, mit denen er sich beschäftige, sei umsonst zu haben: Die eine brauche zu viel Energie, die andere zu viel Land und Wasser. Und im Versprechen, ausgerechnet die Künstliche Intelligenz werde es schon richten – als „Metatechnologie“, mit der man lerne, alle anderen Technologien noch besser zu nutzen –, erkennt er „sehr religiöse Züge“: den Versuch, „die Probleme an eine selbstgeschaffene Gottheit auszulagern“. Daran glaube er nicht.

Hintergründiges

Wer tiefer einsteigen will,

dem legt Eberenz die Seite www.klimafakten.de ans Herz.