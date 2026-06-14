Klimadoku im Schramberger Kino: Die gesellschaftliche „Last des Wissens“

Eine Dokumentation zum Klimawandel zeigte das Schramberger Subiaco-Kino. Die Besucher regte der Film zum Nachdenken an.
Es ist still im Saal, als das Licht wieder angeht. Gerade hat auf der Leinwand eine Glaziologin ein Stück Grönland-Eis in den Händen gehalten, geborgen aus 1140 Metern Tiefe und rund 85.000 Jahre alt – eingeschlossen darin die Atmosphäre einer fernen Vergangenheit. Ihre Messungen, sagt Maria Hörhold vom Alfred-Wegener-Institut sinngemäß, seien längst kein akademisches Spiel: Verliere das Eisschild an Masse, habe das Folgen für sehr viele Menschen. Und dann jenes Bild, das hängenbleibt – seit zwanzig Jahren, so die Forscherin, stünden Wissenschaftler vor einem brennenden Haus und riefen die Feuerwehr, riefen wieder und wieder. Nur dass die Feuerwehr nicht kommt.