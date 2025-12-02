Klimabilanz: BMW will Millionen Tonnen CO2 einsparen

2035 will der Konzern für 60 Millionen Tonnen weniger verantwortlich sein als 2019. Was in die Berechnung einfließt.
München - BMW will die Treibhausgas-Emissionen seiner Produktion und Autos um zig Millionen Tonnen senken. 2035 sollen sie um mindestens 60 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente niedriger liegen als 2019, wie der Konzern mitteilte. Bislang hatten die Münchner das Ziel angekündigt, die Emissionen von 2019 bis 2030 um mindestens 40 Millionen Tonnen zu drücken. CO2-Äquivalente (CO2e) berücksichtigen nicht nur Kohlendioxid, sondern auch andere Treibhausgase, deren Wirkung dafür umgerechnet wird.