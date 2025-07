Messdaten für Steinen zeigen: Laut Klimaatlas gab es in den Jahren zwischen 1974 und 2024 immer öfter eine zweistellige Zahl an heißen Tagen.

Der Klimaatlas Baden-Württemberg zeigt die Veränderungen in Land und Region. 2024 war demnach das drittwärmste Jahr seit Messbeginn. Auch für die Gemeinde Steinen liegen Messdaten vor. Laut Klimaatlas gab es zwischen 1974 und 2024 mehr Hitze.

„Juli heiß, lohnt Müh’ und Schweiß“, lautet eine Bauernregel, die den Landwirten einen anstrengenden Monat, aber auch eine gute Ernte verspricht. So heiß wie der Juli 2025 begonnen hat, dürften der Wetterregel zufolge die Scheunen gut gefüllt werden.

Der Südwesten Deutschlands ächzte in den vergangenen Tagen unter einer Hitzewelle mit Temperaturen über 30 Grad Celsius. Laut Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg verändert sich das Klima. Das zeigt sich nicht zuletzt an Hitzewellen, Starkregen und Stürmen sowie Trockenperioden.

Untermauert wird dies durch Zahlen des jüngst veröffentlichten Klimaatlases Baden-Württemberg. Dieser von der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg herausgegebener Atlas zeigt die bisherigen Klimaveränderungen in Land und Region.

Mit einer durchschnittlichen Temperatur von 10,6 Grad Celsius war 2024 demnach das drittwärmstes Jahr seit Messbeginn, wobei der Februar mit 6,1 Grad Celsius und der August mit 3,8 Grad Celsius extrem von den Monatsmitteltemperaturen der Jahre 1961 bis 1990 abwichen.

Mehr heiße Tage

Blickt man auf die Klimadaten der Gemeinde Steinen, zeigt sich, dass die Zahl der heißen Tage zwischen 1974 und 2024 immer häufiger eine zweistellige Zahl erreichten. Wurden 1974 vier heiße Tage registriert, waren es 2024 zwölf. Dazwischen gab es Jahre ohne einen heißen Tag (1979) oder nur einem einzigen (1977, 1978, 1980, 1981). Von einem heißen Tag spricht man, wenn die maximale Lufttemperatur mindestens 30 Grad Celsius erreicht hat. Die meisten heißen Tage gab es in den vergangenen fünf Jahrzehnten im Jahrhundertsommer 2003 mit 28. Diese Anzahl an Hitzetagen wurde bislang nicht mehr erreicht, mit 24 Hitzetagen in den Jahren 2015 und 2022 war man aber nahe dran am Rekord.

Wetterkapriolen mit Hagelschauern - auch das kann im Sommer vorkommen. Foto: Harald Pflüger

Überschaubar war zwischen 1974 und 2024 die Zahl der Tropennächte, die in Steinen registriert wurden. Von denen gab es 1983 zwei, 2017 und 2019 je eine.

Die Jahrestemperatur

Der Klimaatlas für Baden-Württemberg weist auch die mittlere Jahrestemperatur, gemessen über einen Zeitraum von zwölf Monaten, aus. Lag diese im Jahr 1974 bei 8,9 Grad Celsius, so ist sie im Laufe von 50 Jahren, von Schwankungen abgesehen, kontinuierlich gestiegen. 2020 lag sie bei 10,9, 2021 bei 9,1, 2022 bei 11, 2023 bei 11,3 und 2024 bei 10,9 Grad Celsius.

Die Trockenperioden

Unterschiedlich lang fielen zwischen 1974 und 2024 die Trockenperioden aus. Sie lagen zwischen maximal neun Tagen im Kalenderjahr 2000 und 36 Tagen im Jahr 1983. 30 Trockentage verzeichnet die Statistik im Jahr 1986 und 28 in den Jahren 1989 und 2020.

Der Starkregen

Jahre ohne Starkregen gab es zwischen 1974 und 2024 zwar nicht, allerdings fiel deren Anzahl unterschiedlich hoch aus. Die wenigsten Tage mit Starkniederschlag (20 Millimeter) gab es den Statistikern zufolge in den vergangenen 50 Jahren 1976 mit vier Tagen, die meisten 1999 mit 23 Tagen.