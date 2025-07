Der Hintergrund: In den zurück liegenden Jahren hat die Stadt Lörrach auf mehreren Durchgangsstraßen im Zuge des Lärmschutzes Tempo 30 eingeführt, zum Beispiel auf der Tumringer- und der Gretherstraße, in Haagen/Hauingen und Brombach.

Verkehr flüssig halten

Oberstes Ziel einer Mobilitätsstrategie für Lörrach müsse sein, den Verkehr flüssig zu halten, egal bei welchem Tempo, fasste Siegfried Delzer die Empfehlungen der AB Mobilität zusammen. Für die Durchgangsstraßen empfahl er Tempo 40, zumal der Lärm in einer Straße gar nicht abnehme, wenn Autos statt 50 Stundenkilometer 30 fahren.

Er erklärte das mit einer Portion Lärmphysik: Unstrittig sei, dass Fahrzeuge bei Tempo 30 um rund zwei bis drei Dezibel leiser seien als bei Tempo 50. Eine Minderung um bis zu drei Dezibel bedeute eine Halbierung des Schalls. Gleichzeitig habe ein Anwohner aber bei Tempo 30 immer doppelt so viele Fahrzeuge gleichzeitig in seinem Hörbereich: Die Lärmbelastung bleibe für ihn also gleich.

Tempo 30, 40, 50

Delzers Begründung: Bei Tempo 30 würden ja in einer bestimmten Zeit – einer Stunde oder Minute etwa – genauso viele Autos durch eine Straße fahren wie bei Tempo 50. Da sie aber bei Tempo 30 nur etwa halb so schnell unterwegs seien, müssten sie doppelt so dicht hintereinander fahren. Folglich habe ein Anwohner auch doppelt so viele Autos gleichzeitig in seinem Hörbereich. Auf die Frage unserer Zeitung, ob das in Studien nachgewiesen sei, sagte Delzer. dazu brauche es keine Studie, dies sei eine logische Schlussfolgerung.

Während der Sitzung klang an, dass nicht alle Mitglieder der Arbeitsgruppe diese Auffassung teilten. Gemeinderat Bernhard Escher, der auch zur AG Verkehr gehört, betonte: Man empfehle nur auf den Durchgangsstraßen Tempo 40. In den Wohngebieten wolle man Tempo 30 selbstverständlich beibehalten.

Optionen der Stadt

Ratskollege Matthias Lindemer (Freie Wähler) fragte, inwieweit die Stadt solche Überlegungen bei der Aufstellung ihrer Lärmschutzpläne aufnehmen werde. Bürgermeisterin Monika Neuhöfer-Avdic zeigte sich offen dafür. Sie betonte aber auch, dass die Stadt nicht einfach von den EU-Richtlinien abweichen könne. Tatsächlich prüft die Stadt derzeit, ob im Rahmen der vierten Generation des Lärmaktionsplans auf weiteren Straßen Tempo 30 ausgewiesen werden muss.

Verkehrshindernisse

Um den Verkehr auf Lörrachs Straßen flüssig zu halten, empfahl die die AG Mobilität auch, Verkehrshindernisse abzubauen.

Busse sollten nicht im laufenden Verkehr halten, sondern in Buchten, lautete eine Anregung. Auch die Verengungen an der Straße Richtung Lucke könne man aufheben, nannte Delzer unserer Zeitung ein weiteres Beispiel. Sie seien einst geschaffen worden, um den Verkehr abzubremsen, aber jetzt wegen Tempo 30 nicht mehr nötig. Die Verengungen störten den Verkehrsfluss, weil dort im Gegenverkehr jeweils ein Auto abbremsen und warten müsse.