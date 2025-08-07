Klimaanpassung in Lörrach: Stadt: „Schottergärten verstoßen gegen Naturschutzgesetz“

Bei der „Sommertour“ der Stadt Lörrach stand das Thema „Klimaanpassung“ im Zentrum. Neben der Kommune können auch Bürger auf vielfältige Weise wirksam tätig werden.
Im Mittelpunkt kommunaler wie auch privater Planungen stehe ein zentrales Ziel: Flächen möglichst wenig zu versiegeln und stattdessen „grün, wasserdurchlässig und ökologisch wertvoll zu gestalten“. Dies bedeute auch, auf Schottergärten zu verzichten und stattdessen lebendige, vielfältige Gärten anzulegen, die einen Beitrag zur Artenvielfalt und damit zum Gesamtklima in der Stadt leisten.