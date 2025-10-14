Klimaanpassung im Fokus: Mahlbergs Altstadt und die Förderschule sind Brennpunkte

In Mahlberg gibt es viele sogenannte Hitze-Hot-Spots. Das zeigt eine Analyse, die als Grundlage für ein Klimaanpassungskonzept dient.
Noch ist der Katalog, das den Arbeitstitel „Klimaanpassungskonzept“ trägt und im Gemeinderat von Alena Konrad von der Energieagentur Regio Freiburg und Hauptamtsleiter Enver Altay vorgestellt wurde, nicht viel mehr als eine Sammlung von 21 Ideen, wie die Stadt auf den Handlungsfeldern Stadtgrün, Wasserwirtschaft, Bauvorschriften oder Öffentlichkeitsarbeit agieren will. Die Vorschläge reichen von öffentlichen Trinkwasserspendern, Baumgeschenken bei Geburten oder beim Kauf eines Bauplatzes bis hin zu Verschattungen von Spielplätzen.