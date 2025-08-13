Klima: Trockenheit: Wenn das Wasser knapp wird

In der Türkei stellen sie das Wasser zwischendurch ab, auf Zypern herrscht Trockenheits-Alarm, selbst in England gibt es «bedeutende Wasserknappheit». Wie stellt sich die Bedrohung dar?
Athen/London/Madrid/Ankara/Rom - Monatelang kein Regen - diese Situation hat sich in den vergangenen Jahren wegen des Klimawandels in Ländern wie Spanien, Italien und der Türkei verschärft. Immer wieder gibt es wegen der Trockenheit gewaltige Wald- und Buschbrände - und vielerorts wird das Wasser knapp. Metropolen wie Athen sind betroffen, aber auch Regionen in England und dem ohnehin von Trockenheit geplagten Iran. Ein Überblick.