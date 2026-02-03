Klima-Prognose für Deutschland 2050: So schneidet der Kreis Freudenstadt ab

Ein neuer Klimarisikoindex erteilt dem Kreis Freudenstadt für das Jahr 2050 die beste Bewertung in Baden-Württemberg. Überdurchschnittlich ist allerdings das Tornadorisiko.
Für alle 400 Kreise und kreisfreien Städte in Deutschland haben Wissenschaftler des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) und der Ergo-Versicherung einen Klimarisikoindex entwickelt. Die Forscher veranschaulichen in ihrem Anfang des Jahres veröffentlichten Bericht, wie verwundbar die städtische Infrastruktur in Deutschland heute und im Jahr 2050 durch Sturm, Starkregen, Hitze, Dürre und Hagel ist. Jedem Landkreis weisen sie Werte auf einer Skala zwischen 0 (geringes Risiko) und 10 (hohes Risiko) zu. Beim Blick auf die so entstandene Deutschlandkarte fällt innerhalb von Baden-Württemberg ein Landkreis besonders auf: Es ist der Kreis Freudenstadt. Mit einem Indexwert von 3,41 erwarten die Forscher dort im Jahr 2050 die geringsten Risiken durch den Klimawandel im gesamten Bundesland.