Klima: Letzte Gletscher schmelzen immer schneller

Schlechte Nachrichten zum Welttag der Gletscher: Die letzten Gletscher Deutschlands schmelzen noch schneller als bisher angenommen.
Garmisch-Partenkirchen - Zum Welttag der Gletscher gibt es keine guten Nachrichten vom vermeintlich ewigen Eis: Voraussichtlich in den 2030er Jahren wird Deutschland Forschern zufolge gletscherfrei sein. Nach neuen Untersuchungen haben die vier letzten deutschen Gletscher innerhalb von nur zwei Jahren mehr als ein Viertel ihrer Fläche verloren. Beim Blaueisgletscher und beim Watzmanngletscher in den Berchtesgadener Bergen waren es zwischen 2023 und 2025 sogar jeweils rund 45 Prozent.