1 Eberhard Schwarz erläutert seine neue Heizanlage. Foto: Lang

In Zeiten von Energiekrise und Gasnot freut sich, wer schon zuvor auf nachhaltigere Heizmethoden umgestiegen ist. Eberhard Schwarz hatte das Glück, schon im letzten Jahr seine Heizung klimafreundlich umzurüsten. Für unsere Serie "Klima Konkret" haben wir mit ihm gesprochen.















Nagold - Wie geht klimafreundliches Heizen? Klimafreundlicher Strom? Können bewusste persönliche Investitionen helfen, den eigenen CO-Fußabdruck zu verkleinern? Der Nagolder Stadtseniorenratsvorsitzende Eberhard Schwarz meint: "Ja, das geht." Für unsere Serie "Klima Konkret" haben wir den ehemaligen Maschinenbauer getroffen, um über individuellen Klimaschutz in Haus, Heizung und Energie zu sprechen.

Gleich zu Beginn des Treffens präsentiert Schwarz seine neue Heizung. Bis vor einigen Monaten wurde hier noch mit Öl geheizt. Der alte Ofen wurde durch eine moderne Pelletheizung ersetzt. In einem Kellerraum steht der Pelletofen, in einem anderen der große Behälter für die Holzpellets. Wie eine große, weiße Tasche steht er in dem kleinen Raum, nimmt dort einen Großteil des Platzes ein. Über vier Tonnen Pellets passen hier hinein.

Auch Pellets sind nicht ganz billig

Über eine sogenannte Schnecke werden die Pellets nach vorne transportiert, dort angesaugt und im Ofen verfeuert. Zweimal im Jahr müssen die Pellets neu aufgefüllt werden. Ganz billig sind die Holzpellets aber nicht. Die Ukrainekrise, die Inflation und die Nachwirkungen der Corona-Pandemie haben die Preise auch hier in die Höhe schießen lassen.

Eberhard Schwarz hat für seine neue Heizung aber nicht nur einen anderen Ofen gebraucht. Mit dazu kam eine Solarthermie-Anlage, um zusätzlich das Wasser zu erhitzen. "Zwischen Mai und September müssen wir unseren Ofen überhaupt nicht benutzen", erklärt Schwarz während unseres Gesprächs.

Schwarz ist ein Nagolder in Fleisch und Blut. Abgesehen von seiner Studienzeit in Karlsruhe – wo er auch seine Frau kennenlernte – hat er immer hier gelebt. In dem Zwei-Familienhaus lebt noch seine Tochter mit ihrer Familie. Auf seiner Terrasse erklärt er seine Entscheidung, nicht auf eine Wärmepumpe aufzurüsten.

Warum keine Wärmepumpe?

Das Haus der Familie Schwarz wurde in den 1950-er Jahren gebaut. Ein Energieexperte hatte Schwarz zwei Möglichkeiten aufgezeigt: Wärmepumpe oder Pellets-Heizung. Die Wärmepumpe hätte demnach nur Sinn gemacht, wenn Schwarz in dem Haus eine Fußbodenheizung eingebaut hätte. Ohne die Fußbodenheizung hätte die Wärmepumpe wegen einer langen Vorlaufzeit viel mehr Strom gebraucht und hätte nur in Verbindung mit einer Photovoltaik-Anlage Sinn gemacht.

Also entschied Schwarz sich für die Pelletheizung mit Solarthermie. Der Einbau wurde staatlich gefördert. Auch die Teilsanierung des Hauses, die Dämmung der Stockwerke und der Fenster wurde gefördert. "Ohne die Zuschüsse wäre das alles in der Form nicht möglich gewesen", berichtet Schwarz zufrieden.

"Hätten viel früher Umdenken müssen"

Ziel war es, vom Gas wegzukommen. "Als wir jung waren, dachten wir, dass das mit dem Gas nie zu Ende geht", erklärt Schwarz. "Das war leichtsinnig. Wir hätten viel früher Umdenken müssen. Man kann nur hoffen, dass es nicht zu spät ist." Schwarz strahlt in seinen Entscheidungen großen Optimismus und Sicherheit aus. "Wir haben ein Enkelkind. Das was wir hier machen, ist im Grunde für ihn. Ich denke, das kann jeder nachvollziehen."

Für die Zukunft will Eberhard Schwarz optimistisch bleiben: "Im Augenblick tut sich was." Er sieht Bewegungen wie Fridays for Future als gutes Zeichen. Und er nimmt wahr, dass die aktuelle Gas-Krise Deutschland zwingt, schnell umzudenken und alternative Energien stärker voranzutreiben. Im Kleinen scheint sich auch etwas zu ändern. "Die Leute werden offener, selbst etwas zu ändern", meint Schwarz. Das sei nicht immer so gewesen.

Letztlich bleibt für Eberhard Schwarz nur, Mut zu machen und seinen Teil beizutragen, ohne missionieren zu gehen. "Jeder kann etwas verändern. Ich ja auch." Mit der Heizung ist er bislang sehr zufrieden. In Zukunft will er auch in eine Photovoltaik-Anlage investieren, damit auch ein Großteil seines Stroms so nachhaltig ist wie die Wärme seines Hauses.

Info: Serie "Klima konkret"

Der Klimawandel geht alle an, aber Möglichkeiten dagegen vorzugehen, sind oft abstrakt. In unserer Serie "Klima konkret" geht es um Möglichkeiten, wie jeder für sich seinen Teil zum Klimaschutz beitragen kann. Dazu stellen wir Personen und ihren ganz persönlichen Weg vor, dem Klimawandel zu begegnen.