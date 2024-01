Klima: Klimaziel 2040: 90 Prozent weniger Emissionen

1 Qualm steigt aus dem Schornstein einer Fabrik. Laut dem Europäischen Wissenschaftlichen Beirat zum Klimawandel wird zur Erreichung der EU-Klimaziele noch nicht genug getan. Foto: Armin Weigel/dpa

Klimaziele bis 2030 und 2050 gibt es in Europa schon. Nächste Woche will die EU-Kommission ein Zwischenziel bis 2040 ausgeben. Ein Entwurf zeigt: Die Emissionen müssen deutlich reduziert werden.









Link kopiert



Brüssel - Im Kampf gegen die Klimakrise sollen die Treibhausgasemissionen in der EU nach Ansicht der Europäischen Kommission bis 2040 um 90 Prozent im Vergleich zu 1990 gesenkt werden. Das geht aus einem Entwurf für das Klimaziel 2040 der Brüsseler Behörde hervor, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. In der kommenden Woche will die Kommission das neue Klimaziel offiziell vorstellen.