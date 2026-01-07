Klima: Deutschland erzielt Einnahmerekord im Emissionshandel

Im vergangenen Jahr spülte der Verkauf von Treibhausgas-Zertifikaten 21,4 Milliarden Euro in den Klima- und Transformationsfonds. Was jetzt mit dem Geld passieren soll.
Berlin - Deutschland hat im vergangenen Jahr einen Einnahmerekord mit dem Verkauf von Kohlendioxid-Verschmutzungsrechten erzielt. Aus dem europäischen und dem nationalen Emissionshandel kamen 2025 mehr als 21,4 Milliarden Euro zusammen, wie die Deutsche Emissionshandelsstelle (DEHSt) in Berlin mitteilte. 2024 lag der Wert bei 18,5 Milliarden. Die DEHSt gehört zum Umweltbundesamt (UBA).