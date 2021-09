Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an.

Vier Aktivisten haben sich in der Calwer Fußgängerzone niedergelassen und dort ein Klima-Camp errichtet, in dem sie Tag und Nacht verbringen. Von Passanten werden sie teilweise aus Faulenzer und Schmarotzer beleidigt – doch trotzdem wollen sie auf die Weise weiter auf die Klimakrise hinweisen. Gipfeln soll ihr Klima-Camp in einer Demonstration.