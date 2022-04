3 Umweltministerin Thekla Walker (Mitte) stellte sich in Nagold den Fragen der interessierten OHG-Schüler Foto: Fritsch

Der Klimaschutz findet immer mehr seinen Platz in den Schulen – auch an einem der größten Gymnasien im Land, dem Nagolder Otto-Hahn-Gymnasium (OHG). Die jetzt von Schülern auf die Beine gestellten Klimaaktionstage bekamen am Montag sogar ziemlich prominente Unterstützung.















Nagold - Viel größer hätte man fast nicht in die Klimatage starten können. SPD-Chefin Saskia Esken, Landesumweltministerin Thekla Walker (Grüne), der CDU-Bundestagsabgeordnete Klaus Mack, Thomas Blenke, sein Kollege aus dem Landtag und natürlich der Nagolder Oberbürgermeister Jürgen Großmann, waren am Montagmorgen ins OHG und in den Nagolder Kubus gekommen, um zu sehen, wie sich das Thema Klima in der Schule mehr Platz verschafft. Begrüßt wurden sie bei strahlendem Sonnenschein erstmal mit einem "Klima-Flashmob" der Schüler und von Schulleiter Ulrich Hamann.

Stellung zu Zeit bei Greenpeace bezogen

Dann ging es flugs in den Kubus, den nahegelegenen städtischen Veranstaltungssaal, wo ein Fragengewitter auf Umweltministerin Thekla Walker einprasselte – zusammengestellt und vorgetragen von den rund 20 Mitgliedern der Umwelt-AG des Gymnasiums, die keine Scheu hatten auch unbequeme Fragen zu stellen. Etwa die, wie es denn die Ministerin selbst so mit der ökologischen Lebensweise, beziehungsweise Fahrweise hält. Auf die Frage, wie sie denn nach Nagold gekommen sei, konnte Walker antworten, dass sie einen elektrisch betriebenen Dienstwagen für die Fahrt in den Nordschwarzwald genutzt habe, auch privat fahre sie – wenn in ihrem Wohnort Stuttgart überhaupt nötig – E-Auto. In Sachen Energie plädierte die Ministerin dafür, mehr zu laufen und weniger zu heizen, outete sich als langjährige Vegetarierin und nahm sogar zu ihrer Zeit bei Greenpeace Stellung.

"Es wird eine Weile dauern"

Auch beim Thema Klima hatten sich die jungen Interviewer bestens vorbereitet, entlockten der Ministerin ihre Haltung zur Kreislaufwirtschaft, Aussagen auf immer noch bestehende Bedenken gegen den Wandel Richtung Klimaschutz und die Prophezeiung, dass man beim Klimaschutz um bestimmte Dinge nicht herumkomme, wenn man erfolgreich sein wolle. Walker warnte davor, das Thema Klimawandel aus dem Blick zu verlieren und stellte gleichzeitig fest, dass dieses Vorhaben kein Kurzstreckenlauf ist: "Es wird eine Weile dauern", schrieb sie den interessierten Schülern ins Stammbuch. Auf die Frage nach der möglichen Zukunft der Atomkraft in energiepolitisch schwierigen Zeiten, betonte sie, dass man diese Möglichkeit durchaus auch untersucht habe, und das sei auch gut so. Allerdings sei man zu dem Ergebnis gekommen, dass bei der Atomkraft die Nachteile einfach überwiegen.

Beim Thema Verkehr ließ sie keinen Zweifel über ihre Ziele aufkommen: "Das Ziel ist, dass alle Fahrzeuge elektrisch unterwegs sind." Eine wichtige Botschaft gab sie den Schülern mit auf den Weg in die Zukunft: "Es ist wichtig, dass ihr eure Stimme erhebt, macht weiter so und bleibt dran, denn den Klimaschutz müssen wir einfach hoch-hoch-hoch priorisieren."

Am Ende ging es dann wieder zurück ins Gymnasium, ausgestattet mit farbigen (ökologischen) Fußabdrücken, auf die vor allem die prominenten Gäste ihre Möglichkeit für ein grüneres und ökologischeres Nagold schreiben durften. Im Foyer wurden diese Fußabdrücke, für die ganze Schule sichtbar, aufgehängt.

Am Dienstag ist der Haupttag der Klimaaktionstage geplant, bevor am Mittwoch dann Bilanz gezogen werden soll.