Klezmer-Konzert in Mühlen: Reise durch eine bittersüße Musikwelt

Klezmer-Konzert in Mühlen

1 Sie brachten die Farben des Lebens („Colors of Life“) nach Mühlen – die gleichnamige Band. Foto: Morlok

Die Gruppe „Colors of Life“ gastierte am frühen Sonntagabend auf Einladung des Rexinger Synagogenvereins und der evangelischen Kirchengemeinde Mühlen in der Mühlener Remigiuskirche.









Die siebenköpfige Musikgruppe aus Oberschwaben nahm ihre Zuhörer mit auf eine musikalische Reise durch die bunte, bittersüße, mitreißende Welt der Klezmer-Musik. Sie brachten so die Farben des Lebens in das kleine Pilger- und Fahrradfahrer-Kirchlein, wie es der Hausherr, der evangelische Pfarrer Johannes Unz, in seiner kurzen Begrüßungsrede selbst bezeichnete.