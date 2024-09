Kletterpark in Ebingen: „Fliegende Füchse“ ergänzen Angebot

Kletterpark in Ebingen

1 So sieht die „Flying-Fox-Runde“, die den Kletterpark auf dem Ebinger Waldheim ergänzen soll, im Profil aus. Foto: Stadt Albstadt

Der Hochseilgarten beim Ebinger Waldheim wird um eine „Flying-Fox-Runde“ erweitert.









Die Planung für diese „Flying-Fox-Runde“ hat die Stadtverwaltung dem Technischen und Umweltausschuss des Gemeinderats in dessen jüngster Sitzung vorgestellt. Ein „Flying Fox“ – auf Deutsch „Fliegender Fuchs“ – ist eine Seilrutsche zwischen einem Baum und dem anderen; auf dem Waldheim soll ein Rundparcours entstehen, der aus sechs solchen Fox-Elementen besteht. Vier davon führen sukzessive von zehn auf etwa drei Meter hinab; anschließend steigt der Kletterer am Baum auf fünf Meter auf und absolviert an den beiden letzten Seilabschnitten den Rest der Talfahrt, die auf drei Metern Höhe endet.