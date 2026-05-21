Klettern in Oberndorf: Larissa Jackl tritt bei den Deutschen Meisterschaften an

In Kempten messen sich die Parakletterer. Auch die Bergsteigergruppe Oberndorf mischt mit: Larissa Jackl erklettert sich im internationalen Teilnehmerfeld einen sehr guten Platz.

Freiklettern ist seit den Spielen in Tokio 2021 im Portfolio der olympischen Wettbewerbe. In Los Angeles soll Klettern 2028 auch bei den Paralympics Premiere feiern. Das lenkt das Augenmerk auf die Sportart, die in der Region vor allem beim Deutschen Alpenverein trainiert wird. Kürzlich ist die Deutsche Meisterschaft im Para Klettern (DMP) in Kempten ausgetragen worden. Mittendrin: Larissa Jackl von der Bergsteigergruppe Oberndorf der DAV-Sektion Oberer Neckar.

Im Vorfeld war die Kletterin erstmals offiziell klassifiziert und der Startklasse RP3 zugeordnet worden. Diese gehört zur Kategorie „Limited Range, Power or Stability“, in der Sportler mit Einschränkungen in Kraft, Beweglichkeit oder Koordination antreten. Ergänzt wird das Klassensystem durch die Kategorien B (Sehbehinderung), AU (Armamputation) und AL (Beinamputation).

Nur kurze Vorbereitungszeit

Den Einstieg in den Wettkampfsport machte Larissa Jackl im vergangenen Jahr während einer Rehabilitationsphase nach einem Unfall, infolgedessen unter anderem beide Handgelenke vollständig versteift wurden. Erste Erfahrungen sammelte sie bei einem offenen Wettkampf in Karlsruhe, bei dem sie den dritten Platz in ihrer Klasse belegte.

Die Entscheidung zur Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft fiel kurzfristig, sodass nur rund vier Wochen zur Vorbereitung blieben. „Umso erfreulicher ist es, dass sie im Wettkampf beide Qualifikationsrouten bewältigen konnte. In der Endwertung erreichte sie den fünften Platz und sammelte damit wertvolle Erfahrungen im Vergleich mit einem leistungsstarken Teilnehmerfeld“, berichtet Johanna Ellinger von der Sektion Oberer Neckar.

„Leistungsstarkes Teilnehmerfeld“ schließt übrigens ein, dass die offenen DMP auch die Plattform für eine Standortbestimmung in der kontinentalen Parakletter-Szene sind, bevor es an die Weltcups geht.

Unsere Empfehlung für Sie Klettern in Oberndorf In der Neckarhalle wird jetzt gefeiert Vor 30 Jahren weiht der die Sektion Oberer Neckar des Deutschen Alpenvereins die erste eigene Kletterwand ein. Bis heute ist sie regelmäßig frequentiert, auch wenn es inzwischen ganz andere Angebote gibt.

Auch jenseits der Platzierung zog Larissa ein positives Fazit: Besonders die offene und unterstützende Atmosphäre innerhalb der Parakletter-Community sowie die professionelle Organisation der Veranstaltung hätten einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen. „Als Sektion freuen wir uns, unsere Athletin auf ihrem sportlichen Weg unterstützen zu können, und sind stolz auf die gezeigte Leistung“, erklärt Ellinger.

Die Bergsteigergruppe Oberndorf ist mit ihren mehr 1000 Mitgliedern eine der fünf Bergsteigerecken der DAV Sektion Oberer Neckar. Neben dem Klettern sind die Mitglieder in verschiedensten Outdoor-Sportarten in der Region oder in den Bergen unterwegs.