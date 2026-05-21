Klettern in Oberndorf: Larissa Jackl tritt bei den Deutschen Meisterschaften an

In Kempten messen sich die Parakletterer. Auch die Bergsteigergruppe Oberndorf mischt mit: Larissa Jackl erklettert sich im internationalen Teilnehmerfeld einen sehr guten Platz.
Freiklettern ist seit den Spielen in Tokio 2021 im Portfolio der olympischen Wettbewerbe. In Los Angeles soll Klettern 2028 auch bei den Paralympics Premiere feiern. Das lenkt das Augenmerk auf die Sportart, die in der Region vor allem beim Deutschen Alpenverein trainiert wird. Kürzlich ist die Deutsche Meisterschaft im Para Klettern (DMP) in Kempten ausgetragen worden. Mittendrin: Larissa Jackl von der Bergsteigergruppe Oberndorf der DAV-Sektion Oberer Neckar.