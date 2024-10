Klettern in Oberndorf: In der Neckarhalle wird jetzt gefeiert

1 Rege genutzt wird die Kletterwand in der Neckarhalle, die auf 30 Jahre zurück blickt. Foto: Ellinger

Vor 30 Jahren weiht der die Sektion Oberer Neckar des Deutschen Alpenvereins die erste eigene Kletterwand ein. Bis heute ist sie regelmäßig frequentiert, auch wenn es inzwischen ganz andere Angebote gibt.









Link kopiert



Die Kleidung neigte zu Bonbon-, alternativ Pastelltönen und war in Sachen Tragekomfort meilenweit von heute entfernt, das Szenemagazin hieß noch „rotpunkt“, die Kollegen in Stuttgart hatten den Pfeiler einer alten Eisenbahnbrücke für sich entdeckt, in Tübingen hangelte sich mancher an der Natursteinfassade eines Parkhauses von Platzverweis zu Platzverweis – und in Oberndorf? War man zwar nicht bei der Avantgarde, doch gut dabei, als sich Klettern aufmachte, richtig populär zu werden.