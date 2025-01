1 In der David-Fahrner-Halle fand der Klettercup Foto: DAV Freudenstadt

Beim Klettercup des Alpenvereins Freudenstadt kämpften die Teilnehmer um die Podestplätze.









Link kopiert



In diesem Jahr fand der Klettercup der Sektion Freudenstadt des Deutschen Alpenvereins (DAV) bereits Anfang Januar statt, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins. Jung und Alt waren dazu eingeladen, sich an den neu geschraubten Touren der vereinseigenen Kletterwand in der David-Fahrner-Halle in Freudenstadt zu messen.