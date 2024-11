Kleintierzüchter Tuningen/Talheim: So erfolgreich ist auch der Nachwuchs

So erfolgreich ist auch der Nachwuchs

Mit 207 Tieren konnte zum 125. Jubiläumsjahr eine tolle Kleintierschau des Kleintierzüchtervereins Tuningen/Talheim auf die Beine gestellt werden. „Eigentlich ist Kleintierzucht derzeit kein zeitgemäßes Hobby, der Trend geht in andere Richtungen, und trotzdem zeigt sich der Jubiläumsverein in einer guten Verfassung“, berichteten die beiden Vorsitzenden Bastian Unger und Matthias Link bei der Eröffnung der Herbstausstellung. Entgegen des Trends in anderen KLZV-Vereinen zeigt die Mitgliederkurve nach oben, und die Zuchterfolgen können sich mit einer großen Vielfalt und sehr hohen Punktewertungen weit über die Grenze sehen lassen.