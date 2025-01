Kleintierzüchter schnappen Titel: Hausacher sind doppelt erfolgreich

Das Jubiläumsjahr ist eingeläutet „Gutach geht immer“ ist das Motto

Am Neujahrsempfang in der Gutacher Festhalle am Sonntagabend lüftete Bürgermeister Siegfried Eckert das Geheimnis um das Jahresmotto zum 750-jährigen Dorfjubiläum. Den Refrain eines eigens komponierten Liedes sangen viele Besucher mit.