Der Kleintierzuchtverein Weilheim lädt ein zur Freilandschau, die an diesem Samstag, 7. September, von 16 Uhr an und am Sonntag, 8. September, von 10 Uhr an in der Turn- und Festhalle stattfindet.

Zu sehen sind außerhalb der Halle 230 Tiere von rund 20 Züchtern, darunter drei Jungzüchter, in den Käfigen gibt es Kaninchen, Hühner, Tauben und Enten in verschiedenen Rassen und Farbenschlägen.

So können sich die Besucher und Kleintierfreunde vor Ort von der Vielfalt und Qualität der hervorragenden Zuchtergebnisse ein Bild machen.

Lesen Sie auch

Beginn ist am Samstag um 16 Uhr

Die Preisrichter werden am Samstagvormittag ihre Bewertungen abgeben. Die Ausstellung ist geöffnet am Samstag ab 16 Uhr und am Sonntag zum Frühschoppen ab 10 Uhr. Für die Bewirtung der Gäste ist bestens gesorgt. Neben dem reichhaltigen Mittagstisch werden am Sonntag auch Kaffee und Kuchen in den Nachmittagsstunden angeboten. Besucher können ihr Glück am Glücksrad versuchen.

Verein feierte 50-jähriges Bestehen

Erst vor zwei Jahren durfte der Kleintierzuchtverein Weilheim sein 50-jähriges Jubiläum zusammen mit der Öffentlichkeit feiern. Die Siegerehrung ist vorgesehen am Sonntag gegen 14 Uhr. Die Vereinsleitung mit ihrem Vorsitzenden Peter Beck an der Spitze hofft auf möglichst viele Besucher aus der Bevölkerung. Interessenten an der Kleintierzuchthaltung können bei Bedarf von den Vereinsmitgliedern beraten werden.