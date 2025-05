Kleintierzuchtverein Gruol: Alexander Flaiz heißt der neue Vorsitzende

Bei der Hauptversammlung des Kleintierzuchtvereins Gruol ist Alexander Flaiz einstimmig zum neuen Vorsitzenden gewählt worden. Nach dem tragischen Tod von Franz-Josef Schneider vor einigen Monaten war der Posten des Vereinschefs einige Zeit unbesetzt. Schneiders Posten als Zuchtwart für Kaninchen übernimmt Rupert Flaitz. Neue Beisitzerinnen sind Jana Kränzler und Linda Stöckel.

Flaiz kündigte an, eine Versicherung für die Vorstandschaft einzuführen; geplant sind außerdem ein Anbau an die Geflügelhalle, die Aktualisierung der Satzung und die Preisgelder bei den Ausstellungen soll etwas gedrosselt werden. Überdies sprach er Regeln für die Zuchtanlage an und betonte das Einhalten der Impfpflicht beim Geflügel.

Dem Bericht des Zuchtwarts für Kaninchen war zu entnehmen, dass in 2024 insgesamt 527 Kaninchen in 21 Rassen tätowiert wurden, ein Rekordergebnis. Vereinsmeister bei der Schau der Jungtiere wurden Albrecht Schneider, Rolf Schneider und Franz-Josef Schneider; bei der Jugend ging der Titel an Joana Gaus.

Bei der Lokalschau ging Hans-Jürgen Neher als Vereinsmeister hervor, bei der Jugend siegte die Zuchtgemeinschaft Flaiz. Bei der Kreisschau gingen viele Kreismeistertitel an Gruoler Kaninchenzüchter, die außerdem auch noch weitere hohe Preise einheimsten.

Bei der Landesschau in Villingen-Schwenningen wurden bei der Jugend die Zuchtgemeinschaft Flaiz, sowie Joana Gaus baden-württembergische Meister und der aktive Züchter Franz-Josef Schneider wurde Vizemeister. Vereinsmeister bei der Jungtierschau wurden Otto Pfister und Karl-Heinz Walter.

Bei der Lokalschau setzten sich Dietmar Flaiz und Sven Schneider durch. Als Jugendvereinsmeister ließ sich die Zuchtgemeinschaft Flaiz feiern. Bei der Landesschau erhielt Karl-Heinz Walter zwei Mal die Höchstnote, und bei der Kreisschau stellten die Gruoler Züchter zwei Kreismeister bei den Aktiven und fünf bei der Jugend.

Alexander Flaiz befand, dass man beim Geflügel sehr gut aufgestellt ist und hob den guten Stand im Jugendbereich hervor; Jugendleiter Christoph Flaiz wünscht sich dennoch Zuwachs – derzeit sind es 16 Jugendliche.

Kassenwart Simon Flaiz vermeldete ein Minus, verwies aber auf einen guten Gesamtetat. Das Minus sei ihm zufolge auf die Ausgaben beim Teeren des Bereichs zwischen der Geflügelausstellungshalle und dem Vereinsheim zurückzuführen.