Kleintierzuchtverein Gruol: 301 Tiere – aber welche waren die Schönsten bei der Schau?

Geldpreise, Urkunden und Pokale wurden bei der Jungtierschau des Kleintierzüchtervereins Gruol an verdiente Züchter vergeben.
Insgesamt 301 Tiere wurden bei der Schau der Jungtiere des Kleintierzuchtvereins Gruol ausgestellt, darunter 149 Kaninchen und 152 Gefügeltiere. Als Preisrichter fungierten Dieter Eisele aus Unterensingen, Kurt Schach aus Wolfschlugen und Thorsten Kellermann aus Ottmarsheim bei den Kaninchen sowie Richard Hellstern aus Empfingen und Ulrich Nester aus Bildechingen beim Geflügel.