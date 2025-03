Kleintierzuchtverein Bisingen: Seit 30 Jahren Mitglied: Ehrung für Steffen Beck

1 Geehrter mit neugewähltem Vorstandsteam: Steffen Beck (von links), Michael Schuch, Willi Mayer, Norbert Fecker, Dieter Hemming, Peter Beck, Johann Lacher und Siegfried Mayer Foto: Wahl

Der Kleintierzuchtverein Bisingen hat bei der Hauptversammlung verdiente Mitglieder geehrt und den Vorstand gewählt.









Die Kaninchenzüchter des KLZV Bisingen nahmen im Berichtsjahr 2024 an insgesamt sechs Schauen teil, berichtete Schriftführer Alfons Vogt bei der Hauptversammlung im Züchterheim. Neben der traditionellen Lokalschau in Bisingen und der großen Kreisschau ebenfalls in Bisingen fand am Jahresende noch die Baden-Württembergische Landesschau in Schwenningen statt, wo die Siegfried Mayer, Dieter Hemming und Willi Mayer den Titel BW-Landesmeister errangen.